В МИД РФ прокомментировали решение Вашингтона не возвращаться в ДОН

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу ухудшает фон предстоящего саммита Владимира Путина и Джо Байдена, считают в российском МИД.
"Конечно, данный шаг не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения тематики контроля над вооружениями в ходе встречи лидеров, однако хочу подчеркнуть, что на этой встрече при всей важности контроля над вооружениями разговор пойдет по гораздо более широкой повестке дня, как я понимаю", — сказал РИА Новости замглавы ведомства Сергей Рябков.
Ранее США заявили, что точно покидают Договор по открытому небу и сожалеют о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.
"Вина за происходящее на Вашингтоне и союзниках США, которым буквально все равно, что происходит в этой сфере", — подчеркнул Рябков.
При этом он отметил, что Россия и без ДОН способна обеспечить свою безопасность.
Встреча Путина и Байдена должна пройти 16 июня в Женеве.
Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.
Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. Второго июня его рассмотрит верхняя палата парламента.
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