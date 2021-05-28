Первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты провели ВМС США

Совместные испытания Военно-морских сил и армии США запланированы на первый квартал 2022 финансового года.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Первые огневые испытания твердотопливного двигателя первой ступени, которая будет использоваться в гиперзвуковых ракетах ВМС и армии США, провели Военно-морские силы страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американских ВМС.

Испытания провел офис программ стратегических систем ВМС США в Промонтори (штат Юта). Первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой ракеты, полезной нагрузкой для которой будет гиперзвуковой планируемый блок - все вместе это образует гиперзвуковую ракету, сообщает источник.

Как отмечается, успешное испытание стало важной вехой, которая позволит провести совместные испытания ВМС и армии в первом квартале 2022 финансового года и в конечном итоге поставить на вооружение системы гиперзвукового оружия дальнего действия.

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