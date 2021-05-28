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ВМС США

Первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты провели ВМС США

© AFP 2021 / NOEL CELIS/POOL
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210528/34918745/Pervye-ognevye-ispytaniya-dvigatelya-giperzvukovoy-rakety-proveli-VMS-SShA.html

Совместные испытания Военно-морских сил и армии США запланированы на первый квартал 2022 финансового года.

КИШИНЕВ, 28 мая  – Sputnik. Первые огневые испытания твердотопливного двигателя первой ступени, которая будет использоваться в гиперзвуковых ракетах ВМС и армии США, провели Военно-морские силы страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американских ВМС.

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Испытания провел офис программ стратегических систем ВМС США в Промонтори (штат Юта). Первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой ракеты, полезной нагрузкой для которой будет гиперзвуковой планируемый блок - все вместе это образует гиперзвуковую ракету, сообщает источник.

Как отмечается, успешное испытание стало важной вехой, которая позволит провести совместные испытания ВМС и армии в первом квартале 2022 финансового года и в конечном итоге поставить на вооружение системы гиперзвукового оружия дальнего действия.

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