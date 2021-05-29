20:10 29 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Здание ООН

В ООН прокомментировали встречу Путина и Байдена

© CC0 / Pixabay / jensjunge
Политика
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1d/34928590.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210529/34928602/V-OON-prokommentirovali-vstrechu-Putina-i-Baydena.html

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден должны провести личную встречу в Женеве 16 июня.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует достижение договоренности о саммите России и США в Женеве, а также надеется, что лидеры стран начнут диалог об оживлении режима контроля над вооружениями, в том числе через новый договор на смену СНВ-3. Об этом РИА Новости заявили в офисе генерального секретаря.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден планируют 16 июня провести личную встречу в Женеве.

"Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3", – отметили в офисе генсека.

Государственные флаги России и США
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Может быть сюрприз". Политолог о встрече Путина и Байдена
США в преддверии саммита президентов двух стран донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.

"Генеральному секретарю известно о решении Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу. Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу выхода США из ДОН в ноябре прошлого года, а также в связи с недавними шагами Российской Федерации в сторону выхода из этого договора", – сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать нежелание США возвращаться в договор.

Уточняется, что Гутерреш приветствует приверженность договору остальных государств-участников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Forbes: место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Лавров высказался о переговорах по саммиту Путина и Байдена

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Президентский полк открыл новый сезон конного и пешего караулов в Кремле — видео
Видео: прошла первая за год церемония развода караулов Президентского полка
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться