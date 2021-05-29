В ООН прокомментировали встречу Путина и Байдена

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует достижение договоренности о саммите России и США в Женеве, а также надеется, что лидеры стран начнут диалог об оживлении режима контроля над вооружениями, в том числе через новый договор на смену СНВ-3. Об этом РИА Новости заявили в офисе генерального секретаря.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден планируют 16 июня провести личную встречу в Женеве.

"Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3", – отметили в офисе генсека.

США в преддверии саммита президентов двух стран донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.

"Генеральному секретарю известно о решении Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу. Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу выхода США из ДОН в ноябре прошлого года, а также в связи с недавними шагами Российской Федерации в сторону выхода из этого договора", – сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать нежелание США возвращаться в договор.

Уточняется, что Гутерреш приветствует приверженность договору остальных государств-участников.

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