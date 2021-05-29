Песков рассказал, о чем говорили Путин и Лукашенко

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Ситуация с самолетом Ryanair требует разбирательств без эмоций, поспешные выводы Запада говорят о том, что они не хотят прояснить обстоятельства посадки самолета, а их решения зиждутся на эмоциях. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в течение двух дней проводят переговоры в Сочи.
По его словам, Лукашенко представит Путину ряд документов насчет самолета.
Кроме того, как заявил Песков, министерствам транспорта России и Белоруссии поручено организовать взаимодействие с учетом периода отпусков и необходимости вернуть белорусов из Европы.
"Обсуждались вопросы организации воздушного движения. С учетом решения европейских властей многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство Белоруссии, с учетом того, что "Белавиа" больше не желанный гость в европейских городах, Минтрансам двух стран, России и Белоруссии, дано поручение организовать аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России", – заявил Песков.
"Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки", – сказал представитель Кремля.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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