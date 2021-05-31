Бомбардировщики ВВС США облетят все 30 стран НАТО

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Американские стратегические бомбардировщики 31 мая совершат полет над всеми 30 странами - членами НАТО в Северной Америке и Европе, передает РИА Новости. Об этом говорится в заявлении ВВС США.

Согласно информации, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков.

Полет совершат две группы бомбардировщиков. Первая, которая в настоящее время развернута на авиабазе Морон в Испании, облетит страны НАТО в Европе. В ходе ее миссии бомбардировщики объединятся с несколькими самолетами союзников США по НАТО. Вторая группа бомбардировщиков пролетит над США и Канадой.

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