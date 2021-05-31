Шойгу: РФ в ответ на действия НАТО сформирует около 20 новых соединений

Сергей Шойгу добавил, что данные организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники".

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, передает РИА Новости. Об этом в понедельник на коллегии Министерства обороны сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза - страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", - заявил Шойгу.

Министр добавил, что данные организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники".

"В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия", - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства также сообщил, что, помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. "Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%", - отметил он.

Ранее стало известно, что американские стратегические бомбардировщики 31 мая совершат полет над всеми 30 странами - членами НАТО в Северной Америке и Европе. Согласно информации, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков.

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