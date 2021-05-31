21:17 31 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Назван высший приоритет новой стратегии нацбезопасности России

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1f/34948175.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210531/34948290/Nazvan-vysshiy-prioritet-novoy-strategii-natsbezopasnosti-Rossii.html

Секретарь российского совбеза Николай Патрушев сообщил, что предусматривает новая редакция Стратегии национальной безопасности страны.

КИШИНЕВ, 31 мая  – Sputnik. Задачи по устойчивости экономики России к санкциям, а также внешним и внутренним угрозам определяет новая стратегия национальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Ильин
Кому и за что Владимир Путин пообещал "выбить зубы"

"В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", передает РИА Новости.

Одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев: "Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство".

Высшим приоритетом новая редакция стратегии нацбезопасности России определяет сбережение народа страны, а целью обороны - создание условий для мирного социально-экономического развития, заявил секретарь совбеза.

"В новой редакции стратегии в соответствии с посланием президента Федеральному собранию высшим приоритетом определено сбережение народа России", - сказал он в интервью "Российской газете".

Он добавил, что для этого необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать им комфортную и безопасную среду.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
© Sputnik / Mikhail Metzel
Путин: РФ с большинством стран развивает отношения на основе взаимного уважения

Конституционные права и гарантии в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры должны быть "безусловно обеспечены" во всей России, добавил Патрушев. По его словам, этих целей можно достигнуть не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников и совершенствования военной организации государства.

Они, по его словам, также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.

Положения о поддержании ядерного потенциала и готовности Вооруженных сил к боевому применению отражены в новой редакции стратегии национальной безопасности России, отметил Николай Патрушев.

"Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения", - сказал он в интервью "Российской газете".

Патрушев отметил, что в обновленной стратегии также уделено внимание "морально-политическому" и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Путин назвал действия Киева, которые разрушают отношения с Москвой
Патрушев: Госдеп США - один из координаторов деструктивной работы Запада против РФ
Путин на климатическом саммите - главные заявления и предложения

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года
Germany: Police inspect Ryanair plane following unscheduled landing in Berlin
Видео: полиция проверяет самолет Ryanair после внеплановой посадки в Берлине
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться