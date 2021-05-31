Назван высший приоритет новой стратегии нацбезопасности России

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Задачи по устойчивости экономики России к санкциям, а также внешним и внутренним угрозам определяет новая стратегия национальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В интересах обеспечения экономической безопасности в стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", передает РИА Новости.

Одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, отметил Патрушев: "Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство".

Высшим приоритетом новая редакция стратегии нацбезопасности России определяет сбережение народа страны, а целью обороны - создание условий для мирного социально-экономического развития, заявил секретарь совбеза.

"В новой редакции стратегии в соответствии с посланием президента Федеральному собранию высшим приоритетом определено сбережение народа России", - сказал он в интервью "Российской газете".

Он добавил, что для этого необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать им комфортную и безопасную среду.

Конституционные права и гарантии в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры должны быть "безусловно обеспечены" во всей России, добавил Патрушев. По его словам, этих целей можно достигнуть не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников и совершенствования военной организации государства.

Они, по его словам, также реализуемы за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.

Положения о поддержании ядерного потенциала и готовности Вооруженных сил к боевому применению отражены в новой редакции стратегии национальной безопасности России, отметил Николай Патрушев.

"Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения", - сказал он в интервью "Российской газете".

Патрушев отметил, что в обновленной стратегии также уделено внимание "морально-политическому" и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.

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