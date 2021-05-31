Грузию и Украину не пригласили на предстоящий саммит НАТО

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В саммите стран НАТО в Брюсселе 14 июня будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

Как отмечает РИА Новости, он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено.

"В саммите будут участвовать только страны НАТО, потому что это относительно короткая встреча, которая займет всего один день. Форматов с участием партнеров не будет", - сказал он, отвечая на вопрос грузинской журналистки, о том, будут ли приглашены партнеры на встречу НАТО в верхах.

Столтенберг затруднился ответить, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса.

Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в НАТО, генсек напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.

Столтенберг также указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина.

"У нас есть два очень ценных партнера - Грузия и Украина, с которыми мы взаимодействием", - сказал Столтенберг.

"Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе", - добавил генсек альянса.

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