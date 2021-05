Грузию и Украину не пригласили на предстоящий саммит НАТО

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В саммите стран НАТО в Брюсселе 14 июня будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

Как отмечает РИА Новости, он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено.

Столтенберг затруднился ответить, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса.