22:57 31 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Грузию и Украину не пригласили на предстоящий саммит НАТО

© AP Photo / Virginia Mayo
Политика
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/04/34252068.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210531/34949607/Gruziyu-i-Ukrainu-ne-priglasili-na-predstoyaschiy-sammit-NATO.html

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился с прессой некоторыми деталяминамеченного на середину июня саммита Альянса.

КИШИНЕВ, 31 мая  – Sputnik. В саммите стран НАТО в Брюсселе 14 июня будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

Как отмечает РИА Новости, он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено.

"В саммите будут участвовать только страны НАТО, потому что это относительно короткая встреча, которая займет всего один день. Форматов с участием партнеров не будет", - сказал он, отвечая на вопрос грузинской журналистки, о том, будут ли приглашены партнеры на встречу НАТО в верхах.

Столтенберг затруднился ответить, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
Шойгу: РФ в ответ на действия НАТО сформирует около 20 новых соединений

Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в НАТО, генсек напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.

Столтенберг также указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина.

"У нас есть два очень ценных партнера - Грузия и Украина, с которыми мы взаимодействием", - сказал Столтенберг.

"Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе", - добавил генсек альянса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мешает ли нейтралитет Молдовы поставить страну под ружье НАТО
Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в июне - Анджей Дуда
Россия способна защитить мир от 8000 крылатых ракет НАТО

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года
Germany: Police inspect Ryanair plane following unscheduled landing in Berlin
Видео: полиция проверяет самолет Ryanair после внеплановой посадки в Берлине
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться