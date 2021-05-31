Лавров: в Европе вновь возводятся разделительные линии

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Россией, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Ситуация (в отношениях России и Евросоюза) остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела", - сказал министр на конференции, посвященной отношениям России и ЕС.

Лавров отметил также ограниченность перспектив для объединительной повестки, указав, что еще недавно - в 2010 году - была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушел от договоренности. Та же участь постигла соглашение о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.

Сейчас же, подчеркнул министр, между ЕС и НАТО также "выхолощены" механизмы структурированного сотрудничества по отношению к России. Однако отношения РФ и ЕС могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения, отметил Сергей Лавров.

"Мы подтвердили готовность отношения нормализовать, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий", - подчеркнул он.

Глава российской дипломатии отметил, что те приоритеты, которые Португалия озвучивала в ходе своего председательства в Совете Европы, вписываются в сферы потенциального сотрудничества, которые обсуждались на встрече в Москве.

"Мы исходим из того, что Россия и Евросоюз находятся рядом и несут совместную ответственность за поддержание стабильности, безопасности на нашем общем геополитическом пространстве... Не должно появляться новых разделительных линий, попыток обрести конкурентное преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров под тем или иным предлогом. Это должны быть товарищеские, коллективные усилия", - добавил глава МИД РФ.

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