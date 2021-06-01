Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит

Недавно генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в саммите стран НАТО в Брюсселе 14 июня будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит с поведением родителей, отправивших детей "делать уроки".

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в саммите стран НАТО в Брюсселе 14 июня будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили. Столтенберг также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено, передает РИА Новости.

"Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать". Жаль, не упомянул Столтенберг Минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками", - опубликовала она первый информационный пост в недавно созданном Telegram-канале.

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