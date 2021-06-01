18:53 01 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Самолет

Путин и Лукашенко обсудили возможность открытия авиарейсов в Крым

© REUTERS / ANDRIUS SYTAS
Политика
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/18/34866134.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210601/34959350/putin-i-lukashenko-obsudili-vozmozhnost-otkrytiya-aviareysov-v-krym.html

Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже получили компетентные ведомства.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Самолет на фоне суперлуния в Луисвилле, штат Кентукки
© AP Photo / Charlie Riedel
Использование воздушного пространства: США приостанавливают договор с Белоруссией

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину (президенту России – ред.) сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство "Белта".

По его словам, Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже получили компетентные ведомства, передает РИА Новости.

"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - подчеркнул Лукашенко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Комиссия по расследованию посадки самолета Ryanair создана в Белоруссии
Почему Молдова сдержанно отреагировала на события в Белоруссии

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: смех, слезы, капризы – курьезные встречи политиков с детьми
USA: Visible bullet holes and bloodstains on site of Miami-Dade mass shooting
Видео: массовая стрельба в Майами-Дейд - пятна крови и пулевые отверстия
Все о детях в Молдове: что едят, где живут, как учатся
Все о детях в Молдове: основные цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться