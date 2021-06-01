Путин и Лукашенко обсудили возможность открытия авиарейсов в Крым

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину (президенту России – ред.) сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство "Белта".

По его словам, Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, соответствующее поручение уже получили компетентные ведомства, передает РИА Новости.

"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - подчеркнул Лукашенко.

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