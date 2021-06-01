В НАТО готовятся к созданию новой стратегии

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Главы МИД стран-союзниц НАТО подтвердили необходимость выработки новой концепции военно-политического альянса взамен устаревшей от 2010 года, передает РИА Новости. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам виртуального заседания генсек Йенс Столтенберг.

"Мы все согласны, что саммит даст нам историческую возможность усилить трансатлантическое сотрудничество, а также подготовить союзников к более непредсказуемому миру… Имеется самая широкая поддержка необходимости начать работать над следующей стратегической концепцией НАТО, поскольку наша стратегическая среда заметно изменилась с 2010 года", - заявил он.

По словам генсека НАТО, все новые идеи нуждаются в реализации. "Но делать больше, означает и больше инвестировать", - указал он.

Столтенберг отметил, что последние семь лет Европа и Канада наращивали оборонные расходы.

"Мы должны сохранить этот импульс и вместе инвестировать больше, поскольку совместное инвестирование в НАТО многократно повышает нашу коллективную силу", - подытожил он.

Однодневный саммит НАТО пройдет в очном режиме 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В центре повестки, как ожидается, окажется утверждение инициативы НАТО-2030, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую "новые угрозы" (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет. Генсек НАТО ранее отмечал, что разрабатываемая стратегия НАТО-2030 предполагает не только укрепление трансатлантических связей, но и усиление взаимодействия НАТО и Евросоюза.

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