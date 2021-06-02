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Ицхак Герцог. Архивное фото

В Израиле выбрали нового президента

© AFP 2021 / MENAHEM KAHANA
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210602/34973282/v-izrail-vybrali-novogo-prezidenta.html

Новый израильский президент возглавлял "Еврейское агентство", которое занимается связями с диаспорой и репатриацией евреев в Израиль.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. В среду в Израиле в ходе тайного голосования на пленарном заседании Кнессета избрали 11-го президента страны. Им стал председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Гаалей ЦАХАЛ".

"Я поздравляю Ицхака Герцога с избранием на пост президента государства и желаю ему больших успехов от имени всех граждан Израиля", – написал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

С избранием на высокий пост Ицхака Герцога поздравил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества. 

"Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Были также обнародованы и результаты голосования в законодательном собрании Израиля: за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26.

Пожар в здании филармонии
© Sputnik / Mihai Caraus
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Израиль – парламентская республика, президент выполняет в основном церемониальные функции, он избирается депутатами Кнессета на один срок в 7 лет.

Примечательно, что новый глава Израиля – сын шестого израильского президента Хаима Герцога.

Позднее будет объявлена дата приведения к присяге, срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля.

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