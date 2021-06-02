Деньги украинских олигархов помогают Донбассу - Козак

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Экс-президент Украины Петр Порошенко и другие приближенные к властям украинские олигархи платят за продукцию, производимую в России, РФ использует эти деньги в том числе для помощи Донбассу, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает РИА Новости.

"Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский - все оплачивают продукцию, которая производится в России", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: "Мы открыто говорим - за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу".

"Если по этой логике, то все, кто купили в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги", - добавил Козак.

"Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин Порошенко и добавляет господин Зеленский. Товарооборот составляет у нас 11 миллиардов долларов, при этом по экспорту из России только в 20 году закупается товаров, услуг на 6,7 миллиарда долларов. Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти 4 миллиарда долларов", - заявил заместитель руководителя администрации президента РФ.

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