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Королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II примет Байдена и его супругу в Виндзорском замке

© AP Photo / Chris Jackson
Политика
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0e/34741324.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210603/34984021/elizaveta-II-primet-baydena-i-ego-suprugu-v-vindzorskom-zamke.html

Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу 13 июня в Виндзорском замке, передает РИА Новости. Информация о встрече была опубликована на странице дворца в Twitter.

"Королева встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье 13 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту.

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