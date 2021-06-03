Елизавета II примет Байдена и его супругу в Виндзорском замке

Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу 13 июня в Виндзорском замке, передает РИА Новости. Информация о встрече была опубликована на странице дворца в Twitter.

"Королева встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье 13 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию, это станет его первой зарубежной поездкой на нынешнем посту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova