В Кремле встречу Путина и Байдена расценили как "положительный шаг"

Пресс-секретарь президента России заявил, что предстоящая встреча лидеров США и РФ очень важна, но завышенные ожидания неверны.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал положительным шагом начало диалога на уровне лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он подчеркнул, что, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, единственным условием для вывода их на другой уровень является взаимное уважение и учет интересов.

"Начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, – это очень положительный шаг", – цитирует Пескова РИА Новости.

"Вы знаете что президент Путин является сторонником все-таки вывода отношений из этого состояния. Здесь единственным условием, даже не условием, а единственное, что делает это возможным, – это приоритет, наверное, взаимного уважения и взаимного учета интересов друг друга. Без этого никакие отношения построить не удастся", – добавил он.

Встречу Путина и Байдена планируется провести 16 июня в Женеве.

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