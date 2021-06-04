Путин рассказал, какие темы будут обсуждаться во время встречи с Байденом

Российский лидер подчеркнул, что во время переговоров стороны должны попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом нужно попытаться найти пути урегулирования отношений.

"Мы будем обсуждать вопросы двухсторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы это все хорошо знаем", – цитирует слова российского лидера РИА Новости.

"Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, борьбе с пандемией, вопросах экологического характера. Ну, это примерная повестка дня", – сказал Путин.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

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