21:16 04 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.50
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума

Путин рассказал, какие темы будут обсуждаться во время встречи с Байденом

© Sputnik / Alexei Danichev
Политика
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/34995659.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210604/35000082/putin-rasskazal-kakie-temy-budut-obsuzhdatsya-vo-vremya-vstrechi-s-biden.html

Российский лидер подчеркнул, что во время переговоров стороны должны попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом нужно попытаться найти пути урегулирования отношений.

"Мы будем обсуждать вопросы двухсторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы это все хорошо знаем", – цитирует слова российского лидера РИА Новости.

Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
В Кремле встречу Путина и Байдена расценили как "положительный шаг"
"Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, борьбе с пандемией, вопросах экологического характера. Ну, это примерная повестка дня", – сказал Путин.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Может быть сюрприз". Политолог о встрече Путина и Байдена
Forbes: место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"
В ООН прокомментировали встречу Путина и Байдена

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: волшебный туман и улитки: победители конкурса "Самая красивая страна"
Sudan: Anti-govt protesters demand justice for 2019 massacre victims in Khartoum
Видео: жители столицы Судана требуют справедливости для жертв палачей
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться