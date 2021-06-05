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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Германию

Путин сказал, что будет скучать по Меркель

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210605/35006812/putin-zayavil-chto-budet-skuchat-po-merkel.html

Заявление президент России сделал в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге.

Ранее Меркель заявила, что уйдет из политики после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре, передает РИА Новости.

"Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - заявил Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.

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