Путин сказал, что будет скучать по Меркель

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге.

Ранее Меркель заявила, что уйдет из политики после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре, передает РИА Новости.

"Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - заявил Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.

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