Путин обратил внимание на давление на российских журналистов за границей

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин не согласился с мнением о якобы притеснении несистемной оппозиции и журналистики в России и обратил внимание на давление на российских журналистов за границей, передает РИА Новости.

"Ничего удивительного нет в том, что у нас разные оценки происходящих событий в наших странах и в мире. Вы сказали о том, что оппозиционеры где-то и как-то ущемляются государством. Послушайте меня, я вот говорил на сессии нашего форума. Ну не будем разбегаться по разным странам. Вот печальные события в Соединенных Штатах, когда люди, протестующие по результатам выборов, зашли в Конгресс. 450 человек задержаны. Им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Сразу же после событий задержано было 70 человек, 31 из них до сих пор под арестом. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего? Почему вас интересует только наша несистемная оппозиция?" - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, видео которой размещено на сайте Кремля.

Президент РФ добавил, что в европейских странах тоже достаточно много несистемной оппозиции, "но они как-то быстренько там растворяются с помощью эффективной работы спецслужб".

"Я не думаю, что Россия здесь какое-то исключение. У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем", - заявил президент.

Говоря об иностранных агентах, Путин напомнил, что этот закон был придуман в США еще в прошлом веке.

"Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах - он гораздо более мягкий, чем в Соединенных Штатах. Почему же вы не критикует закон в США?" - сказал он.

Говоря о работе журналистов, он отметил, что в России очень много новостных каналов, интернет-каналов, и в СМИ звучит много разных мнений, в том числе и критики власти.

"У нас столько разных мнений и такие критические звучат в средствах массовой информации мнения, темы и оценки действия власти и оценки вашего покорного слуги. Я думаю, что в ваших странах этого нет, таких жестких оценок", - сказал президент РФ.

"Они все работают, ничего с ними не происходит. Если вы прочитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам. А вот в некоторых странах то, что происходит с нашими журналистами, это вызывает вопросы", - добавил он.

Путин отметил, что "идет фактическое давление на российских журналистов, их преследование", закрытие каналов, ограничение их деятельности административным и финансовым способами. "По сути, идет удушение наших каналов", - сказал он.

Президент подчеркнул: "Нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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