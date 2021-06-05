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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске

В МИД Белоруссии оценили ущерб от санкций ЕС

© RIA Novosti / Ivan Rudnev
Политика
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Sputnik Молдова
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В отношении белорусских властей и части государственных предприятий введены санкции в связи с политическим кризисом.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В отношении белорусских властей и предприятий введены три пакета санкций со стороны Европы. К ним присоединилась часть западных партнеров. Также в отношении предприятий нефтехимического комплекса рестрикции возобновили власти США.

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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По словам белорусского премьера, если руководствоваться американскими исследованиями в области санкционного давления, то цена финансовых санкций, которые накладываются на экономику страны, равняются 1,7% от ВВП, торговые санкции – 0,7%.

"Вместе, если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был подсчитан, составлял 2,9% от ВВП. Я уверен, что даже, если это (введение санкций против Беларуси – Sputnik) будет иметь такой эффект, то мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников", - заверил Роман Головченко.

При этом он добавил, что вымывание 3% от ВВП республики – это кумулятивный эффект, который был подсчитан теоретическим путем на основе анализа статистики тех стран, в отношении которых вводились ограничения.

Белоруссия подготовила ответные меры на западные санкции, передает Sputnik Беларусь. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. 

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