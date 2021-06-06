СМИ: небо над Женевой будет заблокировано на период саммита Россия-США

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня. Сообщается, что местом встречи будет столица Швейцарии.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Небо над Женевой закроют на период намеченного на 16 июня российско-американского саммита, сообщило швейцарское издание NZZ am Sonntag. В данный момент прорабатываются "детали" блокировки воздушного пространства, передает РИА Новости.

По данным швейцарских СМИ, в настоящее время федеральное управление гражданской авиации (BAZL) прорабатывает "детали" блокировки воздушного пространства вместе с ВВС Швейцарии и рядом других ведомств. Согласно изданию, в BAZL подчеркнули, что речь идет о "хорошо отлаженном процессе". В ведомстве провели аналогию со Всемирным экономическим форумом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом нужно попытаться найти пути урегулирования отношений.

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