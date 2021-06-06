17:39 07 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.66
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.65
Поиск
ВВС Швейцарии. Архивное фото

СМИ: небо над Женевой будет заблокировано на период саммита Россия-США

© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
Политика
Получить короткую ссылку
11810
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/06/35018106.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210606/35016535/smi-nebo-nad-zhenevoy-budet-zablokirovano-na-period-sammita-rossiya-ssh.html

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня. Сообщается, что местом встречи будет столица Швейцарии.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Небо над Женевой закроют на период намеченного на 16 июня российско-американского саммита, сообщило швейцарское издание NZZ am Sonntag. В данный момент прорабатываются "детали" блокировки воздушного пространства, передает РИА Новости.

Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
В Кремле встречу Путина и Байдена расценили как "положительный шаг"

По данным швейцарских СМИ, в настоящее время федеральное управление гражданской авиации (BAZL) прорабатывает "детали" блокировки воздушного пространства вместе с ВВС Швейцарии и рядом других ведомств. Согласно изданию, в BAZL подчеркнули, что речь идет о "хорошо отлаженном процессе". В ведомстве провели аналогию со Всемирным экономическим форумом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом США Джо Байденом нужно попытаться найти пути урегулирования отношений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Елизавета II примет Байдена и его супругу в Виндзорском замке
В ООН прокомментировали встречу Путина и Байдена

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
Hungary: Thousands protest against construction of Chinese university campus in Budapest
Видео: в Венгрии протестуют против строительства китайского университета
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться