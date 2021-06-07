Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО

Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов, отметила Захарова.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Российская сторона готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращения инцидентов, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сообщение стало реакцией на информацию в СМИ следующего содержания: "Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил возобновить встречи в рамках Совета НАТО-Россия, сообщает издание Die Welt. "Мы пригласили российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа так и не последовало", - сказал Столтенберг в интервью газете. По его словам, встречи Совета не проводятся вот уже на протяжении 19 месяцев. "У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России", - сказал генсек, отметив, что "мяч сейчас - на стороне Москвы".

"Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно. Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота - мы пробьем", - ответила Захарова.

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