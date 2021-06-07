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Владимир Путин

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

© Sputnik / Сергей Ильин
Политика
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https://ru.sputnik.md/world_politics/20210607/35023029/putin-podpisal-zakon-o-denonsatsii-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

Договор по открытому небу позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал в понедельник закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), передает РИА Новости. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
Совет Федерации России одобрил денонсацию Договора по открытому небу
Теперь Канаде и Венгрии (депозитариям Договора) направят уведомление о выходе и через полгода участие в соглашении прекратится.
Договор по открытому небу позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.

В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком. Участниками Договора остаются 33 государства.

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