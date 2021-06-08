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Джо Байден

Байдена призвали "пойти на торг" с Путиным

© AP Photo / Evan Vucci
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210608/35039811/baydena-prizvali-poyti-na-torg-s-putinym.html

Такое мнение высказал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Spectator.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Соединенным Штатам Америки следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, учитывая, что сближение Москвы и Пекина несет угрозу Вашингтону, передает РИА Новости. Об этом в своей статье пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

© Sputnik / Stringer
Байден определился с главным врагом Америки

Автор статьи считает, что президент Джо Байден мог бы стать современным Ричардом Никсоном.

"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", – заметил Бэндоу.

Прежде всего Москва и Вашингтон должны договориться о невмешательстве в выборы, притом что, по мнению автора, именно США гораздо более виновны в этом, нежели Россия, а также о запрете "операций" в киберпространстве. Этих же принципов должны придерживаться и европейские страны.

В числе важных условий специалист назвал прекращение расширения НАТО.

"Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран - членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки", – уточнил он.

В заключение бывший специальный помощник президента США посоветовал российскому и американскому лидеру пойти "на какой-нибудь торг", например, в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Речь идет о Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии и других.

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