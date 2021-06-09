Лавров: Запад не готов к честному диалогу с Россией

Сергей Лавров напомнил, что Запад, в частности, отказывается от честного разговора о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", - сказал Лавров.

По словам дипломата, российская сторона будет активно способствовать продолжению мирных перемен "в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем".

"Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал агрессивное нежелание признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило", - добавил министр.

"Не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Наш президент не так давно подчеркнул в ответ на ультиматумы Запада, что красные линии в отношении с зарубежными партнерами будем определять мы сами, и прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения в полном соответствии, подчеркну, с теми принципами и ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в уставе Организации Объединенных Наций", - заявил Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что Запад, в частности, отказывается от честного разговора о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova