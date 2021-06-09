МИД Германии надеется, что Путин и Байден обсудят тему разоружения

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ поддерживает все, что направлено на выработку новых договоренностей в сфере разоружения.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Германия поддерживает усилия по разработке новых решений в международной политике разоружения, передает РИА Новости. Также глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что рассчитывает на то, что эту тему обсудят лидеры США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.

Саммит РФ – США пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.

"Мы сказали нашим американским коллегам, что если дело дойдет до саммита Байдена с Путиным, чтобы на повестке переговоров стоял вопрос разоружения. Нам нужны США и Россия, когда речь заходит о ядерном разоружении", – заявил Маас, выступая в бундестаге.

Он добавил, что "Германия поддерживает все, что направлено" на выработку новых договоренностей в сфере разоружения, которых в последние годы не было. Он выразил надежду, что с приходом новой администрации США политика разоружения вернется в международную жизнь и в ближайшие годы будут приняты новые решения в этой сфере.

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