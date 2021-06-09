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Глава МИД ФРГ Хайко Маас

МИД Германии надеется, что Путин и Байден обсудят тему разоружения

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210609/35058443/mid-germaniya-vyrazhaet-nadezhdu-chto-putin-i-bayden-obsudyat-temu-razoruzheniya.html

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ поддерживает все, что направлено на выработку новых договоренностей в сфере разоружения.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Германия поддерживает усилия по разработке новых решений в международной политике разоружения, передает РИА Новости. Также глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что рассчитывает на то, что эту тему обсудят лидеры США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.

Президент США Джо Байден
© AFP 2021 / MANDEL NGAN
Байден превращается в "курьера Путина"

Саммит РФ – США пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.

"Мы сказали нашим американским коллегам, что если дело дойдет до саммита Байдена с Путиным, чтобы на повестке переговоров стоял вопрос разоружения. Нам нужны США и Россия, когда речь заходит о ядерном разоружении", – заявил Маас, выступая в бундестаге.

Он добавил, что "Германия поддерживает все, что направлено" на выработку новых договоренностей в сфере разоружения, которых в последние годы не было. Он выразил надежду, что с приходом новой администрации США политика разоружения вернется в международную жизнь и в ближайшие годы будут приняты новые решения в этой сфере.

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