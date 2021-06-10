В МИД России прокомментировали ситуацию с выходом страны из ДОН

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Москва в ближайшее время передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе. Затягивания процесса из-за саммита нет, речь о следовании российским законам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы ни в коем случае ничего не затягиваем, а следуем строго требованиям российского законодательства", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, связано ли то, что Москва пока не направила ноту Канаде и Венгрии - депозитариям ДОН, - с предстоящим саммитом РФ-США и надеждой, что США еще пересмотрят свою позицию.

Рябков пояснил, что по российскому законодательству после подписания и обнародования закона он вступает в силу через десять дней. "И только после вступления закона в силу стоит вопрос о том, чтобы передать ноту депозитариям. Здесь уже нет никаких соображений, связанных с тем, как себя поведут американцы или кто-то из их союзников", - подчеркнул замминистра.

"По срокам, когда будет передана нота депозитариям, - это технический момент, но это в любом случае произойдет в самое ближайшее время после вступления закона в силу", - добавил Рябков.

Он напомнил, что в соответствии с положениями самого Договора после этого созывается конференция государств–участников.

"Мы думаем, что и с этим вопросом затягивать тоже не нужно", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) 7 июня.

Теперь Канаде и Венгрии (депозитариям Договора) направят уведомление о выходе и через полгода участие в соглашении прекратится.

Договор по открытому небу позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.

В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком. Участниками Договора остаются 33 государства.

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