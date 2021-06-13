Путин рассказал о целях встречи с Байденом

Владимир Путин подчеркнул, что есть вопросы, где Россия и Соединенные Штаты действительно могут эффективно работать.

КИШИНЕВ, 13 июня – Sputnik. Президент России Владимир Путин, говоря о снижении негативной риторики в адрес России со стороны США, отметил, что обольщаться на этот счет не стоит, так как перед встречами на высшем уровне всегда стараются снизить градус негатива. Об этом российский лидер заявил в интервью, показанном на платформе "Смотрим".

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"В преддверии встречи на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход. Мы со своей стороны тоже это делаем", – отметил Путин.

Среди вопросов, которые представляют взаимный интерес, президент РФ назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики.

"Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", – добавил Путин.

В целом президент России ожидает от предстоящей 16 июня в Женеве встречи с президентом США восстановления личных контактов и налаживания диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Путин также подчеркнул, что есть вопросы, где Россия и Соединенные Штаты действительно могут эффективно работать.

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