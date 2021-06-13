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СМИ: страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с РФ

© REUTERS / Jack Hill/Pool
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210613/35106819/smi-strany-g7-zayavili-o-zainteresovannosti-v-stabilnykh-otnosheniy-s-rf.html

По итогам трехдневного саммита лидеров стран "Большой семерки" было опубликовано официальное коммюнике, содержание которого приводит международная пресса.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Страны "Большой семерки" заявили о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Об этом пишет РИА Новости, цитируя "Блумберг", который приводит поступившее в его распоряжение сообщение.

"Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим действовать там, где есть сферы общего интереса", – говорится в тексте заявления.
Ангела Меркель
© AP Photo / John MacDougall
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Кроме того, в коммюнике сказано и о том, что лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита призвали к проведению транспарентного расследования в Китае причин возникновения коронавируса COVID-19.

Также в сообщении сказано, что G7 поддерживают нормандский формат переговоров по Украине ради полного выполнения минских договоренностей.

Кроме того, лидеры "Большой семерки" поддерживают проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом текущего года в условиях пандемии.

"Мы подтверждаем нашу поддержку проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио безопасным путем как символу глобального единства в преодолении COVID-19", – говорится в заявлении.

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