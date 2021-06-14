В Израиле выбрали нового премьер-министра

Вечером в воскресенье новое израильское правительство получило вотум доверия парламента с минимальным перевесом в один голос.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Новым премьером Израиля стал лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. Трансляцию заседания израильского парламента, на котором новому кабмину был вынесен вотум доверия, вел официальный телеканал кнессета.

Сообщается, что в кресле премьера Беннет проведет два года, затем в рамках коалиционного соглашения его должность перейдет к лидеру партии "Еш Атид" и бывшему министру финансов Израиля Яиру Лапиду.

Вечером в воскресенье новое правительство получило вотум доверия парламента: 60 депутатов — за, 59 — против, пишет РИА Новости. Нынешний премьер и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху станет главой парламентской оппозиции. Он руководил правительством более 12 лет.

Новые министры должны принести присягу, затем состоится первое заседание кабинета.

Выборы в кнессет прошли 23 марта. Они стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск.

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