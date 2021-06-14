Джо Байден обсудил с главами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая

Президент Байден подчеркнул твердую поддержку безопасности Эстонии, Латвии и Литвы и всего региона со стороны США.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Президент США Джозеф Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", передает РИА Новости.

"Президент Джо Байден встретился сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент подчеркнул твердую поддержку безопасности Эстонии, Латвии и Литвы и всего региона со стороны США", - говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры также обязались и дальше укреплять наше политическое, военное и экономическое партнерство, включая совместную работу по линии НАТО, чтобы ответить на вызовы со стороны России и Китая", - говорится в сообщении.

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