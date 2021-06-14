Путин - о том, что произойдет после его ухода с поста президента

На сайте Кремля появилось интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC, в котором президент рассказывает о том, что ждет страну после его ухода.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента ничего не обрушится, сообщается на сайте Кремля.

"А что обрушится в одночасье? Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса... Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?" - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

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