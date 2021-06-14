Захарова оценила реакцию НАТО на список недружественных России стран

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО исключить Чехию и США из списка недружественных России стран.

Убрать перечисленные государства из списка недружественных стран российскую сторону призвали лидеры НАТО по итогам саммита альянса, прошедшего в Брюсселе в понедельник, передает РИА Новости.

"Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными. И это несмотря на наше "безответственное и опасное", с их непоколебимой точки зрения, поведение?" - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова считает, что западным лидерам пора определиться со своей политикой.

"Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про "Петрова и Боширова" и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках. Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает", - написала Захарова.

Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров добавил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ. По словам министра, список будет пересматриваться по мере развития отношений с соответствующим государством.

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