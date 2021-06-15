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Мария Захарова

Захарова: в НАТО обманули все международное сообщество

© Photo : Facebook / Мария Захарова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210615/35129272/zakharova-nato-obmanul-vesi-mir.html

Мария Захарова опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять НАТО на Восток.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. НАТО обманул международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты - без блоков и противостояния систем, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты - без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ
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Она опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять НАТО на Восток, передает РИА Новости. Захарова привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, в которой последний говорит, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".

Она привела пример записи беседы в 1990 году госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве, в которой Бейкер говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии.

"Итогом могли бы стать гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска. На самом деле на это мог бы быть введен полный запрет", - приводит Захарова слова Бейкера.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" относительно дальнейшего расширения НАТО, сказанное им в ходе встречи с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Мария Захарова
МИД РФ
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"Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение альянсом фактического "джентльменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, за прошедший период уже состоялось две волны расширения альянса, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. "Все это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте", - добавила Захарова.

Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

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Теги:
мид рф, НАТО

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