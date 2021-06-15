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Президент США Джо Байден

Байден: я всегда готов к встрече с Путиным

© AFP 2021 / MANDEL NGAN
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210615/35131408/bayden-ya-gotov-k-vstreche-s-putinym.html

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Это одно из самых значимых политических событий мирового значения.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что готов к запланированной на 16 июня встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Байден прибыл в Женеву, где в среду состоится его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню. "Я всегда готов", - ответил Байден.

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