Байден: я всегда готов к встрече с Путиным

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Это одно из самых значимых политических событий мирового значения.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что готов к запланированной на 16 июня встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Байден прибыл в Женеву, где в среду состоится его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню. "Я всегда готов", - ответил Байден.

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