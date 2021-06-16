Помпео раскритиковал отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Майк Помпео, экс-госсекретарь США, расценил как демонстрацию слабости решение президента Джо Байдена не проводить по итогам саммита в Женеве совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным. Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News.

"Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8-2,4 метра – ред.) от своего противника и рассказать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости", – сказал Помпео во время телеинтервью.

"Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы… которые могут быть трудными или каверзными, в то время как ваш противник стоит в нескольких футах от вас, это огромный признак слабости", – добавил политик. Он выразил уверенность в том, что Путин прибудет на саммит "во всеоружии".

Экс-госсекретарь заметил, что сам он готов провести дебаты с Путиным "в любое время, в любом месте".

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