В МИД РФ прокомментировали присоединение Украины и Грузии к НАТО

Ранее лидеры НАТО на саммите в Брюсселе высказались в поддержку права Украины и Грузии на присоединение к альянсу.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Присоединение Украины и Грузии к НАТО является прямым вызовом национальным интересам России, заявил в пятницу РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе визита в Сербию.

Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник высказались в поддержку права Украины и Грузии на присоединение к альянсу и заявили о необходимости продолжать реформы в этом направлении. О сроках возможного вступления этих стран в организацию не сообщается.

"Наша позиция совершенно понятная и четкая: такой шаг – прямой вызов национальным интересам РФ, он затрагивает коренные интересы безопасности", - сказал Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Балтийский и Черноморский регионы "искусственно, через расширение альянса, превращают в арену военного противостояния".

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