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Здание Министерства иностранных дел РФ

В МИД РФ прокомментировали присоединение Украины и Грузии к НАТО

© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210618/35172216/mid-rossii-prokommentirovali-prisoedinenie-ukrainy-i-gruzii-k-nato.html

Ранее лидеры НАТО на саммите в Брюсселе высказались в поддержку права Украины и Грузии на присоединение к альянсу.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Присоединение Украины и Грузии к НАТО является прямым вызовом национальным интересам России, заявил в пятницу РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе визита в Сербию.

Пресс-служба МИД РФ
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Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник высказались в поддержку права Украины и Грузии на присоединение к альянсу и заявили о необходимости продолжать реформы в этом направлении. О сроках возможного вступления этих стран в организацию не сообщается.

"Наша позиция совершенно понятная и четкая: такой шаг – прямой вызов национальным интересам РФ, он затрагивает коренные интересы безопасности", - сказал Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Балтийский и Черноморский регионы "искусственно, через расширение альянса, превращают в арену военного противостояния".

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