Захарова прокомментировала заявления Меркель и Макрона цитатой из песни

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона словами из песни.

На совместной пресс-конференции в Берлине Макрон и Меркель заявили, что Европа и США должны вести диалог с Россией несмотря на сложности, а ЕС стоит выработать общие правила в отношениях с Москвой.

"Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки". Там есть такие строки: "И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав видео с песней из фильма и ссылку на перевод текста на русский язык.

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