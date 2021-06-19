После Италии Майя Санду отправится с официальным визитом в Польшу

О том, что глава молдавского государтства посетит Варшаву, сообщила пресс-служба президента Польской Республики.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду 21 июня, сразу после посещения Италии, отправится в Польшу с официальным визитом.

Об этом сообщила пресс-служба президента Польши, которая опубликовала программу визита.

В Варшаве с Санду встретится ее польский коллега Анджей Дуда. Кроме того, глава молдавского государства встретится со спикером Сейма Польши Эльжбьетой Витек.

Дуда, как и президент Румынии Клаус Йоханнис, является представителем Европейской народной партии. В мае в ходе официального визита в Румынию он заявил, что Польша "старается поддержать устремления Молдовы к Евросоюзу, устремления всего молдавского народа стать частью ЕС, сблизиться с Западом", заверив, что "все действия Румынии в этом отношении пользуются поддержкой Польши".

Перед президентскими выборами в Молдове глава ЕНП, экс-премьер Польши Дональд Туск записал видеообращение к избирателям Молдовы и открыто призвал голосовать за Майю Санду.

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