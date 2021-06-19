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Богдан Ауреску, архивное фото

МИД Румынии просит Украину признать молдавский язык "несуществующим"

© Photo : Ministerul Afacerilor Externe
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210619/35179520/romania-ukraine-moldavskij-yazyk.html

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился с просьбой к своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык "несуществующим".

Министры иностранных дел Румынии и Украины Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба провели в субботу встречу на полях Дипломатического форума в Анталье. Ауреску подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО и снова попросил соседнюю страну официально признать "отсутствие молдавского языка", сообщает румынская пресса.

Президентура.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Ауреску заявил, что "после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком" в апреле 2021 года Украина должна официально признать, что молдавского языка не существует.

В форуме в Анталье участвуют также исполняющий обязанности главы МИДЕИ Молдовы Аурелиу Чокой и спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.

Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.

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Теги:
МИД Румынии, румынский язык, молдавский язык

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