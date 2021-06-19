Зинаида Гречаная выступила на Дипломатическом форуме в Турции

Спикер молдавского парламента считает, что дипломатия на уровне законодательных собраний играет все более важную роль на международной арене.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная выступила с речью на Дипломатическом форуме в Турции, который проходит в Анталье.

"Парламентарии призваны сыграть важную роль в улучшении взаимопонимания между странами, укреплении демократии и верховенства закона", — заявила Гречаная, выступая на сессии, посвященной парламентской дипломатии.

Спикер подчеркнула особую роль и значение парламентской дипломатии в контексте современных международных отношений. По ее мнению, дипломатия на уровне законодательных собраний вносит значительный вклад в поддержание и достижение сбалансированной внешней политики.

"Не принижая роль традиционной дипломатии, я считаю, что законодательная власть, представленная различными политическими силами, может поддерживать этот баланс", – сказала Гречаная.

Председатель парламента убеждена в возрастающем влиянии парламентской дипломатии на принятие важных политических решений на мировой арене.

Гречаная также отметила, что встреча в Анталье – это не только диалог политических лидеров, высокопоставленных лиц, научных кругов, лидеров общественного мнения, СМИ и представителей частного сектора, но и новый этап сотрудничества между странами.

На форуме спикер выступила также в качестве главы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, председательство которой в первой половине 2021 года выполняла наша страна.

Дипломатический форум в Анталье проходит с 18 по 20 июня под эгидой президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova