В Кремле рассказали, при каких условиях возможна встреча Путина и Джонсона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условия, при которых может состояться встреча Владимира Путина и Бориса Джонсона.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона не готовится, но она потенциально возможна.

Главным же условием ее проведения может стать политическая воля Лондона ремонтировать двусторонние отношения.

"Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", – цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России и британского премьер-министра возможен, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

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