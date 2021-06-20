Посол России в США возвращается в Вашингтон

После решения президентов РФ и США вернуть глав дипмиссий российский посол Анатолий Антонов возвращается в Соединенные Штаты.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов 20 июня вылетел в Соединенные Штаты.

При этом дипломат подчеркнул, что настроен оптимистично, а уже на понедельник у него запланирован ряд встреч, сообщает РИА Новости.

"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве – ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", – отметил Антонов.

Также, по словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи".

"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", — подчеркнул дипломат.

Ранее Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан были вызваны в свои страны для консультаций на фоне ухудшения межгосударственных отношений. На встрече в Женеве президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден - договорились о возвращении послов к работе.

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