Посол России в США возвращается в Вашингтон

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов 20 июня вылетел в Соединенные Штаты.
При этом дипломат подчеркнул, что настроен оптимистично, а уже на понедельник у него запланирован ряд встреч, сообщает РИА Новости.
"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве – ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", – отметил Антонов.
"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", — подчеркнул дипломат.
Ранее Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан были вызваны в свои страны для консультаций на фоне ухудшения межгосударственных отношений. На встрече в Женеве президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден - договорились о возвращении послов к работе.
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