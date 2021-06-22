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Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Путин и Меркель провели переговоры по телефону

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210622/35213450/putin-i-merkel-peregovory-po-telefonu.html

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента России с Федеральным канцлером ФРГ.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. В день памяти и скорби, отмечаемый в России 22 июня, канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Ильин
Быть открытыми, несмотря на прошлое

"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", – говорится в сообщении.

В ходе разговора было констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов.

"Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", – говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что стороны условились о дальнейших личных контактах.

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Теги:
Великая Отечественная война, переговоры, Ангела Меркель, Владимир Путин

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