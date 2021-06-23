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Корабли стран НАТО в Черном море

Россия призвала США отказаться от учений Sea Breeze в Черном море

© Photo : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210623/35215952/rossiya-prizvala-ssha-otkazatsya-ot-ucheniy-sea-breeze-v-chernom-more.html

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря и увеличивает число учений с Украиной.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Украино-американские учения в Черном море Sea Breeze повышают риски непреднамеренных инцидентов, поэтому важно отказаться от них, заявило посольство России в США.

Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля, в них задействуют пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран, передает РИА Новости.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Там также сказано, что учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Мария Захарова
© Photo : Facebook / Мария Захарова
Захарова: в НАТО обманули все международное сообщество

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", — написали дипломаты, указав, что возникающие в регионе проблемы можно решать без навязывания помощи извне.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря и увеличивает число учений с Украиной. "Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию", — подчеркивала она.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем будет передано ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.

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Теги:
Черное море, Украина, Россия, НАТО

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