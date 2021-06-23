Россия призвала США отказаться от учений Sea Breeze в Черном море

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря и увеличивает число учений с Украиной.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Украино-американские учения в Черном море Sea Breeze повышают риски непреднамеренных инцидентов, поэтому важно отказаться от них, заявило посольство России в США.

Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля, в них задействуют пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран, передает РИА Новости.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

1⃣ The scale and obviously aggressive nature of the military drills #SeaBreeze in no way match the real security needs in the Black Sea region. Increase risks of unintended incidents. Inspire militaristic ambitions in 🇺🇦#Kiev. pic.twitter.com/kXbtBJ89xk — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 23, 2021

Там также сказано, что учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", — написали дипломаты, указав, что возникающие в регионе проблемы можно решать без навязывания помощи извне.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря и увеличивает число учений с Украиной. "Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию", — подчеркивала она.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем будет передано ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.

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