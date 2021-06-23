Путин: Россия будет и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов

В своем видеообращении к участникам проходящей в российской столице IX Московской конференции по международной безопасности Владимир Путин затронул ряд важных тем.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, заявил президент России Владимир Путин в среду в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - отметил он.

По словам Путина, урегулирование региональных конфликтов, которому активно содействует Россия, является важным аспектом обеспечения глобальной безопасности.

"Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН", - заявил российский лидер.

Он также отметил, что при решающем вкладе России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.

"Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", - отметил президент.

Россия не диктует волю другим странам

Россия готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью политико-дипломатических методов, она никогда не диктует свою волю другим государствам, также подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин.

"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами", - сказал он.

Путин также заявил, что в мире продолжается "эрозия международного права, как и попытки использовать силу для продавливания своих интересов".

"К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - подчеркнул президент России.

НАТО наращивает свою инфраструктуру вблизи российских границ

Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, однако она рассчитывает, что здравый смысл в конце концов возобладает, заявил Владимир Путин.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце-концов возобладают", - сказал он.

При этом серьезное беспокойство вызывают риски расползания оружия массового уничтожения, отметил российский лидер.

"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", подчеркнул он.

Это, а также "масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств", отметил Путин.

"И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН", - добавил он.

Новое уравнение безопасности

Политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат в сфере стратегической стабильности, убежден президент России.

"Ранее Россия выдвинула предложения о выработке нового уравнения безопасности. Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат", - подчеркнул он, отметив, что ярким доказательством может служить продление Россией и США договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений до 2026 года.

Россия при развитии своего оборонного потенциала "не стремится к одностороннему военному преимуществу, ее усилия направлены на снижение рисков и решение разногласий через диалог, в том числе в области контроля над вооружениями", - заявил Владимир Путин.

Усилия России "направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями", - подчеркнул он.

"Вчера мы отмечали скорбную дату - 80 лет со дня нападения нацистской Германии на нашу страну. Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену. И мы будем делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооруженные силы, и, конечно, использовать возможности дипломатии и вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами", - сказал Путин в своем приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

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