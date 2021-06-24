Нарышкин: у России выработан надежный ответ на внешнее давление

Директор Службы внешней разведки России выступил на проходящей в эти дни Московской международной конференции по безопасности.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

"России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - отметил Нарышкин в своем выступлении на Московской международной конференции по безопасности.

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в столице России 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

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