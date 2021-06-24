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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности.

Нарышкин: у России выработан надежный ответ на внешнее давление

© Sputnik / Евгений Биятов
Политика
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Sputnik Молдова
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Директор Службы внешней разведки России выступил на проходящей в эти дни Московской международной конференции по безопасности.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik.  Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Мы никогда не диктуем свою волю другим странам – Путин на конференции по международной безопасности в Москве
© Ruptly
Путин: "Мы никогда не диктуем свою волю другим странам"

"России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - отметил Нарышкин в своем выступлении на Московской международной конференции по безопасности.

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в столице России 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

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Теги:
Запад, давление, Безопасность, Россия

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