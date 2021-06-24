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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

ЕС должен создать форматы диалога с Россией - Меркель

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210624/35235840/ES-dolzhen-sozdat-formaty-dialoga-s-Rossiey-Merkel.html

Евросоюзу необходимо налаживать прямой контакт с Россией и президентом страны для решения спорных вопросов, полагает федеральный канцлер.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Для решения спорных вопросов Европейский союз должен создать форматы диалога с Россией и ее президентом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в германском бундестаге, сообщает РИА Новости.

"Не вызывает сомнений, что ЕС в результате своей географической близости и ответственности за страны "Восточного партнерства", например, на Украине, или в Белоруссии, или в Западных Балканах, должен дать соответствующий ответ на российскую активность. С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом", - отметила канцлер.

"Недостаточно, чтобы американский президент Джо Байден говорил с российским президентом, я приветствую это, но ЕС также должен создать форматы для диалога, другим путем конфликты не решить", - добавила она.

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Ангела Меркель 24 июня выступила со своим последним правительственным заявлением в бундестаге, осенью она покидает пост.

Отношения Москвы и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях".

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Теги:
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