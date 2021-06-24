Инцидент с британским эсминцем прокомментировали в Кремле

Британский эсминец Defender пересек 23 июня границу РФ и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Сознательно подготовленная провокация - так прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков инцидент с британским эсминцем в Черном море, отметив, что Москва сожалеет о действиях военного корабля Великобритании, передает РИА Новости.

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву", - заявил Песков журналистам.

В среду Минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек границу РФ и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после инцидента с британским эсминцем в Черном море пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жесткую позицию.

"Можно также подтвердить, что действительно российские пограничники, российские Вооруженные силы, и далее строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций", - заявил Песков журналистам.

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