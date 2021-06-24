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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: Москва рассчитывает на очную встречу "пятерки" СБ ООН

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Молдова
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Особую ответственность за диалог по созданию обновленной архитектуры международной безопасности несут постоянные члены Совета Безопасности ООН, отметил глава МИД России.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Москва рассчитывает на проведение встречи "пятерки" Совбеза ООН в очном формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

Президент РФ В. Путин выступил с обращением к участникам IX Московской конференции по международной безопасности
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Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что особую ответственность за диалог по созданию обновленной архитектуры международной безопасности несут постоянные члены СБ ООН.

"Именно этим руководствовался президент Путин, когда предложил провести саммит большой "пятерки", где можно было бы переподтвердить ключевые принципы межгосударственного общения, а также попытаться выработать пути действенных коллективных решений острейших проблем современности с учетом той эволюции, которая быстро происходит в мировых делах. Мы рассчитываем, что такую встречу можно будет провести в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (России, США, Китая, Франции, Великобритании). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, о контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы.

Как отмечал генсек ООН Антониу Гутерреш, саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН может внести важный вклад в решение проблем человечества.

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в столице России 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. 

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Теги:
Совет Безопасности ООН, Сергей Лавров, Россия

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